紅髮艾德新專輯紅爆 包辦英排行榜前5名

我要評比

英國歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）今天打爆一掛英國流行音樂專輯，不但包辦全英單曲排行榜前5名，新專輯16首單曲也全擠進前20名。

法新社報導，紅髮艾德新專輯「Divide」銷售首週就賣出67萬2000張，遠超過其他前500名的銷售總和，寫下英國男歌手專輯最快銷售紀錄。

目前只有愛黛兒（Adele）的專輯「25」首週銷售量80萬張和綠洲合唱團（Oasis）專輯「Be Here Now」的67萬2000張，超越紅髮艾德。

新專輯實體銷售約占62%，下載銷售約26%，串流銷售約占12%，創下有史以來最高首週串流銷售（7萬9000張）。

紅髮艾德也締造20年多來黑膠唱片最高單週銷售成績。

過去從來沒有歌手同時稱霸全英單曲排行榜前5名，也沒有16首單曲同時擠進前20名的例子。排行榜前10名中，紅髮艾德就拿下9名。

紅髮艾德告訴英國廣播公司（BBC）電台：「我從沒想過會像這樣，9首歌擠進排行榜前10名。我不知道，一定哪裡不對勁。但我絕對非常非常高興。」

紅髮艾德的「Shape of You」連9週雄踞單曲排行榜榜首。1060311

(中央社)