高市1家4口疑燒炭 社會局介入輔導

我要評比

高雄市今天發生疑似父親帶3名幼子燒炭自殺案，社會局調查無家暴及高風險通報紀錄，派社工與母親連絡，並評估母親家屬照顧功能資源及孩子心理受傷情形，作為後續處置參考。

這名父親帶著3名年幼子女疑燒炭自殺，經警消馳援送醫搶救，都暫無生命危險。警方於現場找到多張遺書，初步調查疑為家庭因素導致想不開。

高雄市社會局表示，經調查個案無家暴及高風險通報紀錄，也未具福利身分，已派社工與母親連絡，並會到醫院關懷孩子。

社會局指出，至於父親如有殺子自殺行為，不僅觸犯刑法，依兒童及少年福利與權益保障法規定，還要加重刑責1/2，且社會局將依違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第14款，可處強制親職教育及罰鍰新台幣6萬元以上30萬元以下。

高雄市社會局表示，孩子也有人權，不是家長的財產，大人間的紛爭應理性處理，不應該以自殺行為處理，違法者後續需面對刑事及行政處罰。1060311

(中央社)