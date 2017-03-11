光華高中園遊會 各科師生展創意

光華高中學生的創意遊戲設計，11日令參加園遊會的民眾，處處驚艷。（黃文博攝）

光華高中11日舉辦愛心園遊會，各科師生為吸引各界目光，紛紛推出特色體驗區，學生們將在學科上所學的知識，應用在日常生活中，設計不同的體驗課程，讓園遊會處處驚喜，充滿創意和歡樂。

每年都大排長龍的「鬼屋」現場，今年仍是人氣王，大爆滿，設計群學生代代傳承，充分營造鬼屋的氛圍、恐怖、驚奇、以及視覺效果，讓進入屋內的民眾尖叫聲不斷。設計群主任蘇仁傑表示，「這就是創客教育，開放一個空間讓學生自造自創，透過討論和合作所產出的作品，才真正學到設計的精華。」

幼保科今年推出「歡樂彩虹屋」，這是一處從2歲到90歲都適合的遊戲，透過視覺、聽覺、嗅覺、觸覺以及感覺統合的迷宮設計，讓親子共同完成任務，最後彼此擁抱的那一刻還真令人感動。

餐旅群則推出「轉吧，七彩棉花糖」，別小看這項功夫，還需要熟練轉動才能做出繽紛的棉花糖。流行服飾科和時尚設計學程，分別體驗馬卡龍吊飾和彩繪貼圖，尤其是學生用電腦繪圖設計圖案，再以雷射雕刻切割不織布，把想像力和創造力化為無限可能，接棒了精緻的工藝傳承，樣樣都令人愛不釋手。

(中時)