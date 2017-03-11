光華高中園遊會 各科師生展創意
光華高中11日舉辦愛心園遊會，各科師生為吸引各界目光，紛紛推出特色體驗區，學生們將在學科上所學的知識，應用在日常生活中，設計不同的體驗課程，讓園遊會處處驚喜，充滿創意和歡樂。
每年都大排長龍的「鬼屋」現場，今年仍是人氣王，大爆滿，設計群學生代代傳承，充分營造鬼屋的氛圍、恐怖、驚奇、以及視覺效果，讓進入屋內的民眾尖叫聲不斷。設計群主任蘇仁傑表示，「這就是創客教育，開放一個空間讓學生自造自創，透過討論和合作所產出的作品，才真正學到設計的精華。」
幼保科今年推出「歡樂彩虹屋」，這是一處從2歲到90歲都適合的遊戲，透過視覺、聽覺、嗅覺、觸覺以及感覺統合的迷宮設計，讓親子共同完成任務，最後彼此擁抱的那一刻還真令人感動。
餐旅群則推出「轉吧，七彩棉花糖」，別小看這項功夫，還需要熟練轉動才能做出繽紛的棉花糖。流行服飾科和時尚設計學程，分別體驗馬卡龍吊飾和彩繪貼圖，尤其是學生用電腦繪圖設計圖案，再以雷射雕刻切割不織布，把想像力和創造力化為無限可能，接棒了精緻的工藝傳承，樣樣都令人愛不釋手。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。