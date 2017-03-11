要「濟公部長」普渡眾生 退伍軍人諷：狗比人重要

台灣退伍軍人到國防部抗議。（陳怡誠攝）

台灣退伍軍人到國防部抗議。（陳怡誠攝）

台灣退伍軍人到國防部抗議。（陳怡誠攝）

不滿政府年金改革，台灣退伍軍人權益保障協會今率員赴國防部抗議；現場更上演行動劇，放鞭炮請濟公出面，要篤信濟公的國防部長馮世寬，普渡基層軍官、退休軍人，不應進行違法改革，否則他們連吃飯都有問題。

同時，更有協會成員點香祭拜狗玩偶「小白」，諷刺國防部把狗看得比人還重要。協會並舉旗高喊4大訴求，包括停止違法改革、嚴禁黑箱作業、提高現役軍人待遇、退俸回歸恩給等。

台灣退伍軍人權益保障協會所舉行「311砲打國防部」遊行，一路從忠烈祠，沿途經過海軍司令部、空軍司令部，最後抵達國防部，送交陳抗書。

國防部則由資源規畫司司長陳正棋出面接受陳情書。他表示，沒有人比國防部更了解軍人服役之特殊性，國防部也有特退伍袍澤爭取權利，否則軍人年改不會分開處理。

不過，在抗議群眾數度要求下，陳正棋也允諾，軍人年金改革公聽會將於3月底至4月10日間舉辦，將邀請中央各軍校校友會代表以及退伍軍人團體出席。

(中時)