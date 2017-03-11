澎湖縣106年首長盃木球比賽
澎湖縣106年首長盃暨第2屆新生盃木球比賽，11日起於縣立體育場展開為期2天的賽事，共計吸引14支隊伍近200人參賽競逐，縣長陳光復應邀前往參加開幕，頒獎表揚新生盃優勝選手，並向所有參賽選手加油打氣，期勉所有選手透過比賽以球會友，切磋彼此球技、增進交流。
11日上午的開幕式，包括教育處副處長莊華州、馬公市公所秘書洪長青、木球協會理事長洪三元、總幹事趙崧琪、澎科大學務長張鳳儀等到場為選手們加油打氣。
陳光復致詞時表示，木球是臺灣人發明的運動，是一項十分安全，且極具趣味性運動，男女老少都適合，不分年齡、性別，都能享受的健康球類運動，期盼未來木球運動能蓬勃發展。他感謝木球協會大力推廣木球運動，並歡迎鄉親踴躍參與，提昇縣內木球運動風氣。
洪三元表示，木球協會今年10月份將舉辦全國盃木球賽，邀請臺灣地區40隊，近1000名選手參賽，希望帶動澎湖冬季觀光。另外，為配合2018年世界最美麗海灣組織年會在澎湖舉行，將爭取世界盃沙灘木球賽主辦權。
此次木球比賽，各界參賽踴躍，全縣共有14支隊伍組隊參賽較勁，有團體、個人及雙人組，並分有社會男子、社會女子、國中男子、國中女子、國小男子、國小女子組。自3月11日起至3月12日止為期2天，於縣立體育場展開精采的賽程，歡迎鄉親踴躍前往觀賞，為選手們加油打氣。
(中時)
關鍵字：木球比賽
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