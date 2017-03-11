JLPGA》台4將橫濱橫輪賽2人晉級 桃宣榆T24

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姚宣榆前兩輪並列第24，落後領先者6桿。(資料照 季志翔攝)

日本女子職業高球巡迴賽(JLPGA)本周進行年度第2戰橫濱輪胎高球賽，11日打完前兩輪，台灣女將姚宣榆與盧曉晴2人，晉級12日決賽輪，姚宣榆以144桿(+0)並列第24，上周在大金蘭花開幕戰衛冕失利、且被淘汰的盧曉晴，以145桿(+1)並列第32晉級。

盧曉晴雖本季首場晉級，但仍未發揮2013-16累計贏得11冠水準。(資料照 陳信翰攝)

另2位台灣選手蔡佩穎148桿並列第60，劉依貞151桿並列第83，均無緣決賽。

日本地主女將青木瀨令奈138桿(-6)領先，另2位日本選手大山志保、藤崎莉步與韓國女將金荷娜，同以139桿(-5)並列第2。

(中時電子報)