經典賽檢討 柯文哲：蓋巨蛋不會打的更好

經典賽中華隊表現引發檢討聲音，台北市長柯文哲今天被記者問到中華隊的表現，他直言「輸3場就是表現不好，這還要問嗎?且蓋了巨蛋也不會打的更好」。

中華隊2017年世界棒球經典賽連吞3敗，輸掉會內賽資格，引發檢討聲浪棒球，柯文哲出席「「2017台大杜鵑花季開幕式」，會後受訪，媒體詢問柯文哲認為中華隊表現如何時，他作以上表示。1060311

(中央社)