台東廢核反核廢 辦市集凸顯非廢人
日本福島核災今天滿6週年，全台各地同步舉辦廢核遊行，台東反核團體發起反核廢遊行、廢人活化市集、音樂表演等，向政府訴求「核廢處置動起來，節能綠能作伙來」。
時代力量立委高潞．以用．巴魕剌、民進黨籍縣議員洪宗楷和台東市代表林忠志等人都參加活動。
主辦單位「台東廢核．反核廢聯盟」訴求反對達仁鄉南田村成為低放射性廢棄物最終處置設施建議候選場址，要求蘭嶼核廢料立即遷出，積極進行能源轉型，推動綠能節能、永續生活。
市集召集20多攤符合「手作二手、廢物再生、綠色能源、友善農作、安心食品」精神的攤友，呼籲民眾自備餐具、購物袋、容器，現場不提供一次性用品，呼應台東的垃圾問題。
其中「安心媽媽太陽能咖啡車」是由太陽能發電煮咖啡，「大地旅人」帶來人力發電腳踏車，都是用具體行動示範永續環境、綠色能源的可行路途。
「大地旅人」負責人江慧儀說，在反核與反核廢的同時，必須要積極思考如何降低自己與家人對不可再生能源的依賴。三一一這一天宣示不再做現代廢人，要藉由手作、廢物再生、技能分享中活出積極健康的節能生活。1060311
(中央社)
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