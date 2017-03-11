澎湖縣推動世界母語日 盼尊重多元文化

澎湖擁有最美麗的海灣，更具有獨樹一幟的語言(澎湖腔)及文化，澎湖縣政府積極推廣母語教育，保護在地的母語文化資產，配合「211世界母語日」，今年首度在縣府廣場擴大舉辦慶祝世界母語日活動，活動主題為「我愛母語 親子闖天下」，邀請本縣國中小學親師生共襄盛舉。

活動由縣長陳光復敲響鑼鼓揭開序幕，表揚105年度推動本土教育績優訪視學校，並以動態展演、靜態資料展示及有趣的母語闖關方式，呈現尊重多元族群與文化，期望透過活動推廣母語文化，讓母語不斷傳承下去。

活動由山水國小鼓陣與舞獅隊帶來精采開場表演，會中由陳縣長頒獎表揚中正國中與大池國小105年度推動本土教育績優工作。包括議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、議員蘇陳綉色、教育處長許文喨、教育處副處長莊華州、馬公市公所秘書洪長青與學校校長等共同關心本土母語發展。

陳光復表示，世界母語日，全世界都在推動尊重各種文化與語言。澎湖地區有客家人、原住民及新住民，雖然各族群來自不同地區，但須尊重各族群母語和多元文化。

陳光復特別感謝積極推動本土教育卓有成效的學校及師長們，他表示本縣國小本土語言開課比例達100%，國中部分學校也依其需求開課，平日在校每週擇一日進行母語日活動，推動全校師生說母語，從生活中落實，同時讓同學們深入了解自己所在澎湖的美，傳達對自己在地文化的認同。他期盼透過世界母語日活動成果的展現，讓孩子接觸母語，延續及保存我們的母語文化。

劉陳昭玲表示，澎湖是多元社會，包含原住民與新住民，應互相包容與尊重，感謝學校校長與老師認真推動母語工作，希望下一代都會說澎湖腔閩南語。

106年慶祝世界母語日活動，現場邀請山水國小、明圓幼兒園及馬公國小等10個學校團體進行成果分享表演活動，並且有15個園遊會攤位，吸引許多家長扶老攜幼熱情參與，活動熱鬧非凡，讓所有的鄉親作伙一起來見證及體驗母語的深遠和趣味，現場闖關成功的學生們還可獲得精美小禮，讓大人、小孩在歡樂中共度一個開心又快樂的周末。

(中時)