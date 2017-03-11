台電員工大坑健行淨山 健康宣導環保節能
台電公司台中區營業處11日在大坑九號步道舉辦「健行暨淨山」活動，動員500多名員工及家屬參與，共合力清出20多袋垃圾。台中區營業處長高玉邦表示，盼淨山活動強化民眾「垃圾帶下山」的正確環保，並呼籲民眾推動環保要從自身做起、推己及人，為台灣美麗的山林盡一份心力。
台灣電力公司台中區營業處志工團隊結合員工福利會今天在大坑九號步道舉辦「健行暨淨山」活動，約有560多人參加，由高玉邦率隊大大小小成員穿著背心、手持鐵夾及垃圾袋，沿途撿拾山路旁垃圾。
台電公司台中區營業處指出，在500多名員工及家屬的努力下，健行暨淨山活動共清出垃圾20袋，合計約300公斤的一般垃圾及資源回收垃圾50公斤。其中，以登山遊客隨地丟棄的塑膠袋、寶特瓶等垃圾居多，也不乏許多大型的廢棄物。
淨山活動成員沿途並向登山民眾宣導「綠電推廣」、「電子帳單」及「節能宣導」等，參與的小朋友們一路提醒前來登山客，要記得把「垃圾帶下山」，環保愛地球。
(中時)
關鍵字：台電公司台中區營業處
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