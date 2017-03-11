彰化南瑤宮徒步笨港進香要起駕囉！謝天台叩謝上蒼

彰化南瑤宮丁酉年徒步笨港進香活動，將在12日展開，11日舉行啟駕之前的謝天台祭典，市長邱建富擔任主祭，叩謝上蒼並祈求庇佑進香過程平安圓滿。（吳敏菁攝）

有台灣進香鼻祖的彰化媽百年徒步古香路要啟程了！彰化南瑤宮丁酉年徒步笨港進香，將12日展開，11日舉行啟駕之前的謝天台祭典，市長邱建富擔任主祭，叩謝上蒼並祈求庇佑進香過程平安圓滿，預估超過5萬人潮參與，再掀轟動。

進香起駕前夕的謝天台儀式今天在南瑤宮隆重舉辦，由進香主任委員、市長邱建富擔任主祭，進香大總理馮登科、副大總理賴鴻麟、陳偉誠暨老二媽、老五媽、興二媽等三個媽會大總理及籌備會幹部、各級民意代表和里長們陪祭，肅穆隆重。

邱建富表示，南瑤宮建於清乾隆3年（1738年），從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港，曾是台灣史上規模最大進香活動，4年前恢復徒步古香路，1年比1年轟動，喚起老記憶，還吸引年輕人，走進歷史盛會，感受人情的美好，披星載月，走過村落，在虔誠的人群律動中，一起感動，為自己注入新的能量，累積信心。

「媽祖要起駕囉！」眾人期待的這一天，12日將來到，將展開7天6夜，行經彰化、雲林與嘉義等3個縣市、25個鄉鎮市，全程近300公里。

(中時)