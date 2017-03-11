陸媒：富士康台積電確認聯手搶親東芝
外傳鴻海及台積電將聯手競標東芝半導體，兩方7日對此表示「不評論市場謠言」。不過，陸媒財新網10日引述接近鴻海子集團富士康的人士表示，確認富士康和台積電將聯手競標。
報導引述這名人士說，富士康最看重的是東芝（Toshiba）的快閃記憶體業務，這部分業務將與目前鴻海旗下夏普（Sharp）的面板及電視機業務聯動，從而讓鴻海在整個電視機產業鏈中保有優勢。
全球第2大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商東芝，計劃分拆儲存及電子事業解決方案事業，新成立東芝記憶體，並向第3方釋股，引起各界高度關注，並吸引多家廠商競標。
報導引述產業分析師表示，目前半導體設備產能主要集中在美國和日本，大廠之間技術各有所長。富士康這次的競標與之前競購夏普的邏輯類似，若能順利拿下東芝的半導體業務，母公司鴻海將進一步拓展產業鏈，提升盈利能力。
根據東芝的時間表，3月30日，東芝將舉行臨時股東大會就拆分時間進行表決，預計拆分將在2017年4月1日生效。1060311
(中央社)
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