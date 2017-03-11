天降鋼板砸中工地主任 安全帽當場碎裂

劉姓工地主任被鋼板砸中時，一度沒有呼吸心跳，緊急送往醫院急救，已經恢復心跳。（黃文博翻攝）

台南市東區凱旋路南紡購物中心旁邊的一處工地，今天上午9點多時，發生工安意外，一部怪手正在吊掛鋼板樁時，鋼板樁接頭卻意外掉落，當場砸中在現場指揮調度的劉姓工地主任頭部，被害人所戴的安全帽，還當場破裂，導致右前額頭出現嚴重撕裂傷，當場昏倒，一度沒有呼吸心跳，經後甲消防分隊救護員緊急送到成大醫院急救，及時恢復呼吸心跳，不過因仍有生命危險，仍需在加護病房觀察。

(中時)