朴槿惠在青瓦台的最後一夜 是怎麼度過的？

昨天對朴槿惠而言，可說是最難熬的一夜。（美聯社）

青瓦台已降下了代表南韓總統的藍色鳳凰旗。（翻攝自 韓媒《中央日報》推特）

遭彈劾下台的南韓「前總統」朴槿惠，因空置4年的私宅房況欠佳，如今她還賴在青瓦台，昨天對朴槿惠而言，可說是最難熬的一夜，據知當時她形單影隻地待在青瓦台寢室，觀看憲法法院宣布將她解職的電視實況轉播！

據《朝鮮日報》、法新社報導，被宣布解職的朴槿惠，對被彈劾解職感到難以置信，還滿腹狐疑地馬上打電話給幕僚，確認自己沒有聽錯判決結果。

一名不具名朴槿惠幕僚說：「這裁定顯然讓總統驚呆了，她看起來垂頭喪氣的。」「她自閉了好一會兒。」

朴槿惠昨被解職後，在官邸會晤青瓦台秘書室長韓光玉等幕僚，但朴槿惠僅說：「我無話可說」。對朴槿惠保持沉默，甚至未對韓國民眾發表任何隻言片語。南韓政治圈人士分析，這是朴槿惠在委婉地對彈劾決定表達不滿。朴槿惠幕僚則指出，是否接受法院裁定和怎麼走下一步，朴槿惠仍未打算立即發布聲明。

根據中央社引述韓媒報導，青瓦台相關人士說，朴槿惠前總統在首爾三成洞空置4年的私宅房況欠佳，朴槿惠今天無法搬回私宅。幕僚說，私宅修理作業很快結束，朴槿惠應該會在一兩天內搬回私宅。

韓媒《中央日報》指出，朴槿惠被解職後青瓦台前的兩面旗幟，現僅獨留南韓國旗，降下了代表南韓總統的藍色鳳凰旗，這也意味青瓦台已沒有南韓總統。

(中時電子報)