乳瑪琳逾期產品 竹市下架回收13.65公斤

日前傳出遠東油脂公司，使用過期無水奶油及回收的逾期乳瑪琳，製成乳瑪琳、酥油等19項產品銷售，新竹市衛生局獲報，11日一早立即前往轄內下游販售通路業者進行稽查，包括食品行、餐飲店等，共查有下架回收金龍馬雅琳半成品10.5公斤、成品3.15公斤。

衛生局指出，乳瑪琳主要生產食用油脂、人造奶油等，是民眾家中必備、早餐店吐司抹醬及食品業者製作糕餅的常用原料，卻驚傳業者回收過期產品再製成成品銷售，經清查轄內學校，均無使用相關產品，呼籲業者若有販售，應主動下架回收並主動通報衛生局。

為維護民眾的食品安全及健康，衛生局已協請轄內糕餅公會及請產發處、教育處等相關單位輔導及清查轄內各夜市攤販、美食商圈、學校等停止使用該問題產品，以維護市民的健康，依據食品安全衛生管理法第15條第1項規定，如經查證販售逾有效日期原料或產品屬實，可處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

(中時)