姜河那奪回被駭IG 首發文竟喊：相逢有緣

姜河那曾演出《未生》、韓版《步步驚心》。（圖／取自dramabobo臉書；姜河那Kanghaneul微博）

姜河那被駭，還笑說相逢就是有緣。（圖／翻攝自galpos3 IG）

27歲韓星姜河那演出韓版《步步驚心》中八爺一角，快一個月沒更新IG的他最近發現帳號被盜，沒想到他找回密碼後，首發文竟不是對駭客嗆聲，還逗說關注的名單莫名多了很多人，但他也懶得慢慢刪了，清除名字很怪的人後，其他決定留著，持相逢即是有緣的態度說：「我就認為是命運吧，我們好好相處喔」，笑翻不少網友。

姜河那曾演出《繼承者們》、《未生》，去年他演出韓版《步步驚心》（《月之戀人－步步驚心：麗》），在片中飾演想當上王且與女主角IU有段情的八爺，引發不少討論。最近他發覺IG被盜，昨(10日)發文說：「因有強大內功的駭客改了我的密碼，讓我重新記住原本快忘的密碼，哈哈。」

姜河那說：「因為這件事主動連繫我的人，感謝，因此受驚的人很抱歉，不管如何，我平常不怎麼玩IG」，「所以發了這段文字告訴大家我還活著」，最後PS說：「被駭使我關注名單急速上升，突然取關好像很怪，大概清了些名字奇怪的人，既然這樣（其他人）我就認為是命運吧，我們好好相處喔」，網友笑回：「也太心胸寬闊」、「那也關注我一下」、「莫名覺得很暖怎麼回事」。

(中時電子報)