木新路公寓火警 退休副教授不幸喪生
北市木新路某公寓4樓，今天中午12時53分發生火警，警消到場滅火後，在廁所內發現嗆傷昏迷的63歲方姓副教授，經送醫搶救後仍宣告不治。
警消初判，方在火起時選擇躲入廁所中，但裡面堆放不少書籍，大火焚燒書本引發濃煙，副教授當場就被嗆昏，由於死者家中各個房間、走道都存放大量書本，也不排除火起時副教授寸步難行，無法順利逃生，現在進一步了解起火原因中。
方姓副教授有台大商研所博士學歷曾在中國科技大學、實踐大學企管學系執教，已於1年多前退休，目前獨自住在木新路公寓，警消救出副教授將他送往萬芳醫院搶救，但仍於2時左右回天乏術，警方已聯絡家屬前往警局了解案情。
(中時)
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