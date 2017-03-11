綠島海岸線遭重油汙染 環署啟動緊急應變機制
綠島海岸疑似遭不明船舶偷排廢油，環保署已啟動緊急應變機制，於今（11）日早上抵達綠島執行清汙作業，預計1~2周內清除完成。環保署宣布，除汙支援無上限，已啟動海洋油汙染模擬，運用衛星資源搭配交通部AIS船舶辨識系統，務必將汙染來源追查清楚。
環保署昨（10）日晚上8時接獲通報後，已聯繫台東縣環保局備妥清汙器材，並由環保署水質保護處副處長劉瑞祥領軍，搭乘今（11）日最早班機，會同台東縣環保局長謝清泉共同前往綠島，協調協理廠商、海巡署提供人員資材，約40人進行油汙清理作業。
劉瑞祥指出，整體汙染範圍仍在調查當中，目前可見北岸至東岸8公里的海岸線有斷斷續續的汙染，尤其是在中寮漁港港區，跟綠島燈塔下方的塊狀油汙，至於燈塔下的沙灘汙染，已於今早清理完成，中寮漁港水面底下還有一些乳化的油塊有待處理。
由於黏稠的重油時常會附著在礁岩上，目前作法是先用刮勺將油汙刮除，再用吸油棉清理，等明、後天退潮時段，用高溫高壓清洗機噴槍，一邊噴洗，一邊擺放吸油棉吸汙，由於除汙還要評估海象狀況，大約1~2周內，應該能處理乾淨。
汙染區塊已經全數拉起封鎖線，提醒民眾請勿靠近，避免二次汙染。此外，環保署也已派請海洋油汙染應變專家一同前往提供專業諮詢，同時啟動海洋油污染模擬，及運用衛星資源等科學工具，搭配交通部AIS船舶辨識系統，追查回溯可能的污染來源。
(中時)
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