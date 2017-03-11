台中市本土語言嘉年華 登場
台中市政府教育局今日在市民廣場，舉辦2017推動世界母語日「本土語言嘉年華」，邀請西屯區上石國小、太平區東平國小、大甲區德化國小等14所辦理母語教學成效良好的學校設攤，吸引許多家長帶著小朋友一起參加；參與學生透過闖關遊戲發掘學習母語的樂趣，各校也在現場展現母語教學學習成果。
副市長林依瑩在教育局長彭富源的陪同下，出席本土語言嘉年華！林依瑩表示，今年嘉年華主題是「閩客原新一家親、共享台中新奇『雞』」；學習母語不僅要保存和使用，也要幫助大家欣賞彼此的差異、互相包容，讓多元文化並存。
台中市一直以來都投注心力在推動本土語言教育！教育局長彭富源說，希望能夠深耕本土文化，目前學校會依學生的組成，開設不同的母語課程，只要有學生想學習任何一種母語，校方都會聘請師資來為學生上課。
教育局指出，本土語言嘉年華活動現場除邀請推廣母語教學績優學校設攤設置了台語、客語、原住民族語闖關遊戲，寓教於樂，也有原住民小朋友表演泰雅族舞蹈，相當熱鬧，不少大朋友帶著小朋友，全家一起參加，達到親子同樂、共學母語的目的。
(中時)
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