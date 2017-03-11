新北2盒餐業者用逾期油 市府要求停用

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遠東油脂公司涉嫌使用逾期產品生產「乳瑪琳」。新北市衛生局今天說，截至下午1時，下游業者已配合下架乳瑪琳109.67公斤。2家盒餐業者所用不合格產品，已電請停用，自主下架。

新北市衛生局昨天晚間接獲桃園市衛生局通知，要求下架遠東油脂公司涉嫌使用逾期的無水奶油及回收逾期的乳瑪琳，製成乳瑪琳（2.6公斤、400公克、170公克）、酥油及白油（15-16公斤）、酥片（10公斤）等共計90萬6000公斤的19項大包裝產品，第一時間依下游業者名冊，通知緊急預防性下架。

衛生局表示，除要求進貨問題產品的業者立即下架，也緊急通知糕餅公會及餐廚公會轉知相關訊息，協助通報所屬會員，於未釐清問題批號前，應全面配合下架，勿使用於烘焙產品及食品販售。

此外，衛生局與教育局也透過校園食材登錄平台，確認新北市計2家盒餐業者使用遠東油脂問題產品，已要求業者暫停使用，教育局持續協助查察學校使用情形。

衛生局強調，依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。違反者，依同法第47條，可處3萬至300萬罰鍰。

衛生局呼籲食品業者，若有使用該19項產品，應立即完成下架，停止使用，以維護消費者飲食權益。1060311

(中央社)