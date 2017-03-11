曾紀恩、徐生明、李瑞麟的故事 六堆棒球展說給你聽
永遠的教官曾紀恩、棒球魔術師徐生明、五冠總教練宋宦勳、鐵血教頭李瑞麟，這些棒球名人都和六堆客家庄有關係，美和中學更是台灣棒球重要搖籃。六堆客家文化園區11日起舉辦「逆Home高飛．Run六堆」棒球展，帶領大家體驗棒球美好年代。
棒球運動在六堆有近90年歷史，棒球名校美和中學更在60到80年代，勇奪11座青少棒及9座青棒世界冠軍，為台灣棒壇寫下輝煌一頁。包括李居明、趙士強、洪一中、呂文生、彭政閔、潘威倫等耳熟能詳的人物，都在美和棒球名人榜上。
六堆棒球展內有上百件珍貴文物，包括美和中學創辦人徐傍興曾為球隊加油的鑼，及他為球員設計的補充營養的菜單；還有現年93歲國寶級棒球記錄員吳富興，手寫的歷史棒球記錄，及曾紀恩、徐生明、宋宦勳、李瑞麟等名教練的事蹟。
現場也設置互動體驗區，遊客可在3D棒球場上模擬投球、打擊，還能回味50、60年代熬夜看少棒賽的時光，及少棒賽獲世界冠軍後，和小球員們一起站在吉普車上，接受民眾夾道歡迎的光榮時刻。
今日開展由行政院客委會主委李永得開球，六堆地區的三級棒球隊與成棒隊員也到場參加。李永得說，六堆對台灣的棒球運動貢獻很大，希望民眾一起來體驗台灣棒球的歷史。六堆棒球展展期至明年2月28日。
(中時)
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