專挑香油錢 男子從年輕偷到老

有86件竊盜前科的柯姓老翁，涉嫌以釣魚方式偷香油錢又被逮捕。（陳淑娥翻攝）

61歲柯姓老翁10日在豐原區一公廟，趁凌晨四下無人時涉嫌偷香油錢，警方指出，柯翁從19歲犯下竊盜案，40年來沒收手，至今有86件竊盜前科，其中8成案子都是偷香油錢，全案訊後已將柯嫌依竊盜罪嫌送法辦。

豐原警方調查表示，無業的6旬翁柯嫌，10日凌晨1時許，騎腳踏車到豐原區圓環北路一公廟，趁四下無人，涉嫌以釣魚方式偷竊功德箱內的香油錢，剛好巡邏車經過查覺柯嫌行徑可疑，入內盤查當場人贓俱獲，在其口袋搜出4張百元紙鈔，柯嫌坦承犯行，表示偷得的香油錢用來吃飯及買東西。

警方指出，柯嫌從19歲犯下第一件偷竊案，40年來仍持續行竊，已被查獲86件竊盜案件，從年輕偷到老，且專挑香油錢下手，今年2月甫出獄，不料仍不知悔改，再次行竊，全案訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時)