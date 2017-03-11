媽祖文化節 萬眾BIKE騎百公里

萬眾騎BIKE單車活動，11日在大甲鎮瀾宮鳴笛出發。（陳淑娥攝）

萬眾騎BIKE單車活動，11日在大甲鎮瀾宮鳴笛出發。（陳淑娥攝）

日南國中「BIKE機械社」到場協助車友單車健檢維修。（陳淑娥攝）

「媽祖文化節—萬眾騎BIKE」單車活動，11日在大甲鎮瀾宮鳴笛出發，途經社口萬興宮、南屯萬和宮、旱溪樂成宮、台中朝聖宮、豐原鎮清宮回到鎮瀾宮，宗教文化之旅總計100公里遠，吸引上萬民眾共襄盛舉；日南國中「BIKE機械社」也出動，運用平日所學，到場協助車友單車健檢維修。

(中時)