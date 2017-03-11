我贈苗你植樹 大家動手齊造林
8年100萬棵植樹！市府建設局11日在高美溼地遊客中心舉行植樹活動，逾400百位民眾共襄盛舉，一起種下黃槿等1250株防風樹種樹苗，盼讓植樹成為全民運動；市議員吳敏濟服務處則贈送樹苗，5700株立即被索取一空，響應十分熱烈。
市府推動8年100萬棵植樹計畫，今天由建設局長黃玉霖及副議長張清照等人，在高美溼地遊客服務中心停車場處植樹，張清照表示，海線風沙大應廣植樹木，對水土保持及環境有極大的幫助。
「遊客留堤岸、草澤留溼地！」張清照指出，旅客服務中心採對視覺衝擊較低的地景式規劃，隱身於自然間，最快年底完工啟用，這些景觀兼顧生態保育、旅遊與城市行銷，未來1250株樹苗長成大樹，可讓高美溼地環境更加優美。
建設局表示，遊客服務中心周邊空地緊鄰清水大排，長年飽受風沙吹襲，部分既有植栽多有折損，造成部分區域沙地裸露，所種植均屬防風樹種，包括大葉山欖、日本女貞、厚葉石斑木、黃槿等，後續將於周邊加強規劃植樹造林，減輕風沙及降低揚塵效應。
市議員吳敏濟服務處今日在大甲體育場舉行贈苗活動，現場扶老攜幼大排長龍，5700株樹苗一下子被索取一空，吳敏濟表示，今年持續第6年舉辦，海線地區樹木已增加35000株，他呼籲政府加強海邊、河畔、校園及公共場所的種樹造林計畫。
(中時)
關鍵字：植樹
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