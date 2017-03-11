詹啟賢竹北天后宮參拜 上演「啟賢會啟賢」

國民黨主席參選人詹啟賢（左2）11日下午到新竹縣竹北市天后宮參拜，並特別拜訪擔任竹北市代表會主席的天后宮主任委員林啟賢（左1），上演一場啟賢會啟賢的見面會。（陳育賢攝）

國民黨主席參選人詹啟賢（左2）和天后宮主任委員林啟賢（左1），上演一場啟賢會啟賢的見面會。（陳育賢攝）

國民黨主席參選人詹啟賢11日下午到新竹縣竹北市天后宮參拜媽祖，並特別拜訪擔任竹北市代表會主席的天后宮主任委員林啟賢，上演一場啟賢會啟賢的見面會，兩人並緊握拳頭互道在選舉路途上高票當選。

詹啟賢今天下午3點半到竹北天后宮參拜，包括竹北市長何淦銘、縣議員鄭美琴都特別到場陪同上香，而恰巧天后宮管理委員會主委同時也是市代會主席的名字也叫「啟賢」，兩人開心來場「啟賢會」。

詹啟賢憂心表示，國民黨的處境越來越艱辛，也造成地方各級選舉同袍的包袱越來越大，前年選舉時就看得出來，地方上很多很好的優秀人才、戰將，不管是形象、能力都比民進黨的對手好，但最後卻都選輸了，實在很可惜。

一個黨的主席，若沒辦法到地方為黨的候選人加持，那是不對的，國民黨需要重新整合，因這次的黨主席選舉很複雜、很重要。他也跟林啟賢相互勉勵，互道加油高票當選。

(中時)