詹啟賢竹北天后宮參拜 上演「啟賢會啟賢」
國民黨主席參選人詹啟賢11日下午到新竹縣竹北市天后宮參拜媽祖，並特別拜訪擔任竹北市代表會主席的天后宮主任委員林啟賢，上演一場啟賢會啟賢的見面會，兩人並緊握拳頭互道在選舉路途上高票當選。
詹啟賢今天下午3點半到竹北天后宮參拜，包括竹北市長何淦銘、縣議員鄭美琴都特別到場陪同上香，而恰巧天后宮管理委員會主委同時也是市代會主席的名字也叫「啟賢」，兩人開心來場「啟賢會」。
詹啟賢憂心表示，國民黨的處境越來越艱辛，也造成地方各級選舉同袍的包袱越來越大，前年選舉時就看得出來，地方上很多很好的優秀人才、戰將，不管是形象、能力都比民進黨的對手好，但最後卻都選輸了，實在很可惜。
一個黨的主席，若沒辦法到地方為黨的候選人加持，那是不對的，國民黨需要重新整合，因這次的黨主席選舉很複雜、很重要。他也跟林啟賢相互勉勵，互道加油高票當選。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。