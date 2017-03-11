照護弱勢長輩　居服員吳美子甘之如飴

弱勢長輩的健康快樂，是居服員吳美子的成就來源。（雙福基金會提供）

在外人看來，擔任照顧弱勢長輩的居服員，可能是件苦差事，但在吳美子心中，這是一份充滿福分，令人感恩的工作。6年來，她總是願意比別人多花心思，照顧著嘉義縣六腳鄉的弱勢長輩，也終於在1年多前晉升資深臨床指導員，帶領更多晚輩熟悉這份工作。

現年38歲，任職於嘉義基督教醫院居家照護中心的吳美子，與擔任水電師傅的丈夫育有3名小孩，多年前在加油站打工貼補家用時，因居服員客人的鼓勵，喜歡有挑戰性工作的她，毅然投入居服員工作。

每週有6天，她要從新港鄉騎車近半個小時，至六腳鄉照顧6名弱勢長輩備餐、打掃家園，剛開始家人有些抗拒，為兼顧家庭與工作，她總是先將家庭打理好再出門工作，不時和家人分享服務長輩所獲得的成就感，也終於獲得婆婆、丈夫的支持。

吳美子與服務的長輩雖然不是親人，卻如同親人一般，每每服務時間一到，長輩總是會在門口迎接她，也因此，一般人看來辛苦的工作，她卻甘之如飴。她說，長輩的健康與快樂，這是她身為居服員的最大成就感，服務雖然僅短短1個小時，過程中與長輩閒話家常，有時能學習到如何勤儉持家，甚至是獲得寶貴的人生智慧。

嘉義縣居家服務中心主任林月娥表示，熱中居服員工作的吳美子，不僅透過中心的在職訓練，自己還從網路書籍中參考服務方式，讓服務能夠不斷成長精進，因此，於102年度獲得居服員卓越服務獎項，更在1年多前晉升資深臨床指導員，指導更多晚輩。

現在，政府實施長照2.0，吳美子希望對弱勢長輩有多元性的服務，提供居服員學習管道，學習更多知能及技能，且期盼政府可以設置較多輔具，讓居服員在照顧行動不便長輩時，更加得心應手。

(中時)