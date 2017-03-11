雲門舞集紐西蘭演出 造成轟動

台灣知名舞團「雲門舞集」受奧克蘭藝術節（Auckland Arts Festival）之邀，至紐西蘭表演創團40年著名作品「稻禾」，10日首演吸引上千名觀眾湧入欣賞，造成轟動。

駐奧克蘭台北經濟文化辦事處與奧克蘭藝術節主辦單位在首演後舉行慶祝酒會，邀請紐國政商名流、觀眾及媒體與舞團成員互動。

駐奧克蘭辦事處處長周中興致詞時，推崇雲門舞集過去40餘年來，在林懷民先生卓越的領導及全體舞蹈藝術家共同努力下，從本土的團體發展為世界知名的舞團。

他說，這次表演結合傳統文化之美與現代創新的精神，同時也見證了中華民國在臺灣已創造了一個適合藝術團體發展的自由、民主、繁榮的環境。

周中興也指出，中華民國政府目前正推動「新南向政策」，相信透過這項表演將會加深臺灣與紐西蘭之間文化的互動。另提到「稻禾」的靈感發源地為台灣東部池上鄉，歡迎與會觀眾都能到台灣旅遊，除了欣賞自然風光外，也可以認識與紐西蘭毛利人具有血緣連結的台灣原住民文化。1060311

(中央社)