黨產會勝訴 黃國昌：對轉型正義正面積極

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最高行政法院就黨產會凍結國民黨新台幣8億多元資金停止執行案，裁定黨產會勝訴。時代力量立委黃國昌今天說，最高行政法院的裁定，對追求轉型正義是正面積極的回應。

黃國昌下午出席廢核行動大遊行前受訪表示，昨天最高行政法院的裁定，對台灣追求轉型正義、追求政黨間的公平競爭，一個非常正面積極的回應，他希望不當黨產處理委員會，能夠繼續按照不當黨產處理條例逐步清除、清理這些不當黨產。

他說，相信最高行政法院昨天的裁定，已經為了這個重要價值做了最好的詮釋與背書。1060311

(中央社)