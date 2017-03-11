嘉義人等了30年 鐵路高架化將啟動

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嘉義市鐵路高架化將啟動，行政院長林全12日將前往嘉義市視察規劃情形，11日有民眾自製感謝布條，希望中央政府是「玩真的」。中央社記者江俊亮攝 106年3月11日

嘉義市鐵路高架化將啟動，行政院長林全12日將前往嘉義市視察規劃情形，今天有民眾自製感謝布條，希望中央政府是「玩真的」。

嘉義鐵路高架化將啟動，行政院長林全明天將南下嘉義市，宣告政府將挹注新台幣275億元，送給嘉義市民等待30年的大禮，工程預計年底動工，民國115年完工，全面翻轉嘉義市。

有市民今天自製寫有「感謝涂市長．爭取鐵路高架化嘉義人等了30年」的紅色布條懸掛在火車站後站，並表示希望總統蔡英文、嘉義市長涂醒哲是「玩真的」、「因為市民等太久了！」

署名「有感市民」的民眾表示，感謝市長涂醒哲對鐵路高架化的推動，因為鐵路高架化真的會帶動嘉義市整體發展，讓逛街的人可以從前站串連到後站，整個商圈就會延伸出去，不再侷限在前站。

市府表示，嘉義鐵路高架化自民國95年初即完成可行性研究報告，研究顯示技術可行、效益顯著；98年4月接續完成綜合規劃報告並提報交通部審核，並於99年4月通過環境影響說明書審查，但之後就無下文。1060311

(中央社)