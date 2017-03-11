機捷A13轉盤故障 直達車延誤

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機場捷運疑行李轉盤故障，耽誤到直達車時間。（甘嘉雯翻攝）

機場捷運疑行李轉盤故障，耽誤到直達車時間。（甘嘉雯翻攝）

機場捷運A13站11日下午3、4點傳出因行李轉盤故障，因為wifi連線發生異常，導致連續2班直達車行李處理系統出現異常狀況，經現場人員緊急手動操作後完成作業，延誤時間各約5～8分鐘。

桃捷公司表示，目前正在調查原因，初步了解，因為預辦登機行李抵達航廈後，機械操作單擱無運作，因此延誤到直達車時間，但出國民眾行理上機並不受影響。

(中時)