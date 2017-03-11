安全帽男搶彩券行 得手近2萬刮刮樂

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男子頭戴全罩式安全帽走入彩券行，搶走價值近2萬元的刮刮樂。（譚宇哲翻攝）

新北市三重區三和路三段一家彩券行，今天下午1時許遭不明一名男子行搶，男子頭戴全罩式安全帽、穿深綠色帽T、深色長褲、夾腳拖，走入彩券行聲稱要購買彩券，趁老闆在輸入號碼時，抓起櫃台上一疊刮刮樂就跑，得手近2萬元。警方目前已鎖定特定嫌犯，正循線追緝中。

(中時)