中美貿易戰 陸商務部長：百害無一利

大陸全國人大11日下午舉行記者會，大陸商務部長鍾山(中)回答記者提問。(陳君碩攝)

大陸商務部長鍾山11日表示，中美兩國是世界上最大經濟體，雙邊經貿走向影響全球貿易投資，貿易戰不符合兩國和兩國人民利益，中美貿易戰有百害而無一利。

大陸全國人大11日下午舉行記者會，新上任不久的商務部長鍾山在被外媒問及中美貿易問題時指出，中美兩國是世界上兩個最大的經濟體，雙邊的關係特別是經貿關係的走向，不但會影響中美之間經濟與社會，還會影響全球的貿易投資等各個方面，中美兩國人口佔世界23%，經濟總量佔全球40%，出口占全球1/5，對外投資和吸收外資佔全球30%，所以中美經貿關係的變化，各方關注擔憂是正常的。

鍾山表示，中美建交以來，雙邊的經貿關係，始終沿著正確的方向發展，2016年，中美雙邊貨物貿易數字，比中美建交初相比，增長了207倍，已經形成你中有我我中有你的利益交融格局，他說，許多美國的朋友、西方的朋友都認為，中國離不開美國，「我說他們說對了一半，同樣的美國也離不開中國」。

鍾山舉出多項數字強調中美的貿易密切，包括美國出口26%波音飛機、56%大豆、16%汽車等，目的地是中國，美國出口中國年均增長11%，中國則較少，增幅只有5.6%，他強調，中美之間對彼此都非常重要，兩國領導人習川通話時強調，合作是兩國唯一正確的選擇，貿易戰不符合兩國和兩國人民的根本利益，「可以說貿易戰有百害而無一利」。

鍾山說，中美雙方都應當從兩國和兩國人民的立場，加強合作 管控分期，要發揮好 經貿合作在兩國關係當中的壓艙石和推進器的作用。他也透露，在美國新任商務部長就任的第一時間，就發去了賀信，也期待著和他見面，他讚揚美新任商務部長是一個談判的高手，很優秀，「我願意和優秀的人打交道，因為優秀的人善於從長遠和戰略上去思考」，美中的商務部長共同的任務，就是加強合作管控分歧，實現兩國經貿關係健康穩定可持續發展。

(旺報)