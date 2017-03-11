賈靜雯怎麼了 瘦到雙頰凹陷好心疼

賈靜雯專心幫咘咘剪髮，頗有專業美髮師的架式。(取自修杰楷微博)

修杰楷、賈靜雯夫婦。(本報系資料照、張祐銘攝)

42歲女星賈靜雯與修杰楷是演藝圈知名俊男美女夫妻檔，女兒咘咘也遺傳到父母的好基因，一雙大眼睛萌的粉絲不要不要的。修杰楷今日就曬出賈靜雯認真幫女兒剪髮的天倫照，網友除了再度為咘咘的高顏值瘋狂，也有人發現賈靜雯好像瘦了不少，直言心疼。

修杰楷今天曬出賈靜雯幫女兒剪髮照，只見咘咘雙眼睜大嘴開開，一臉驚慌的模樣超可愛，而修杰楷也搞笑寫下：「家庭理髮媽媽說下個輪到我！我該怎麼辦⋯⋯我該相信專業？還是相信職業？」

網友見狀也安慰起修杰楷「有顏值不怕，看咘咘多淡定」、「相信老婆」、「這麼漂亮的理髮師去哪裡找？當然百分百相信」，但也有人發現賈靜雯雙頰凹陷，明顯消瘦不少，直言「感覺靜雯姐瘦了好多，心疼」。

(中時電子報)