賈靜雯怎麼了 瘦到雙頰凹陷好心疼
42歲女星賈靜雯與修杰楷是演藝圈知名俊男美女夫妻檔，女兒咘咘也遺傳到父母的好基因，一雙大眼睛萌的粉絲不要不要的。修杰楷今日就曬出賈靜雯認真幫女兒剪髮的天倫照，網友除了再度為咘咘的高顏值瘋狂，也有人發現賈靜雯好像瘦了不少，直言心疼。
修杰楷今天曬出賈靜雯幫女兒剪髮照，只見咘咘雙眼睜大嘴開開，一臉驚慌的模樣超可愛，而修杰楷也搞笑寫下：「家庭理髮媽媽說下個輪到我！我該怎麼辦⋯⋯我該相信專業？還是相信職業？」
網友見狀也安慰起修杰楷「有顏值不怕，看咘咘多淡定」、「相信老婆」、「這麼漂亮的理髮師去哪裡找？當然百分百相信」，但也有人發現賈靜雯雙頰凹陷，明顯消瘦不少，直言「感覺靜雯姐瘦了好多，心疼」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。