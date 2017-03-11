籃球營前進光復中學　傳授職業級籃球訓練

「EMPOWER 引爆籃球訓練營」，周末2天前進新竹市光復中學，現場小學員們都卯起來，專注學習。（郭芝函攝）

巡迴全國各地的「EMPOWER 引爆籃球訓練營」，周末2天前進新竹市光復中學，邀請NIKE Rise Academy 特約籃球教練、松山高中籃球隊助教許皓程，以及SBl球星「新竹球王」成力煥，為不同年齡層、籃球經驗差異的孩子，規畫合適訓練菜單，現場小球員們集中精神學習，動作一點都不馬虎。

在資歷豐富的許皓程帶領下，訓練營課程從個人基本動作強化、團隊組織配合，到實戰對抗演練，一切比照職業球隊規格進行，他說，不僅在熱身、訓練、分組對抗，甚至軟硬體設備，都希望學員感受「職業級籃球訓練」，因此以前在場上怎麼被要求，現在就怎麼要求學員。

「引爆籃球魂！」EMPOWER引爆籃球訓練營執行長楊勝凱表示，每梯次的訓練營，許皓程皆邀請現役SBL或UBA球星共組教練團，讓學員盡可能從不同位置、卻同樣身懷絕技的球員身上，學到最適合自己的技巧。另外12日也會有神秘嘉賓，即總統教育獎得主、「獨臂神射手」范弘昊，將到場與學員一同訓練。

他說，為期2天的籃球訓練營，共開放150人報名，上午9點起，從年齡最小開始訓練，3至6歲1小時600元，國中、小1小時半800元、高中2小時半2200元、團體報名則打9折，光復中學籃球校隊則在旁當小球員的助教，以作為學習經驗。

來自苗栗的國中學員說，從小熱愛打籃球，教練把大家當選手一樣，傳授專業打球技術，課程內容多變有趣，還能結交朋友，雖跑來跑去滿頭大汗，但真的很受用，學完要回校「電同學！」

(中時)