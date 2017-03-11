彰化鹿港就業博覽會 60廠商提供1939個職缺
「還是要找工作！」年關過後求職、想要換工作人潮增加，彰縣府11日在鹿港統一文創會館年後首場就業博覽會，聯合60家的企業求才，提供1939個職缺，吸引熱絡人潮，民眾說，就業博覽會提供豐富的資訊和管道，畢竟找工作不是兒戲，多多接觸很重要。
縣長魏明谷表示，彰化縣的失業率低於全國平均值，彰化縣中小企業的工廠家數為全國第4，就業比例高於其它縣市，縣府期望為勞工朋友及企業主媒合，讓勞工朋友能找到一個良好的勞動環境的工作，也期望資方能找到合適的人才並提供良好的勞動條件，讓勞工朋友能夠工作安全、愉快。
魏明谷表示，未提供求職的媒合平台，今年預計舉辦四場大型就業博覽會，昨天首場就在鹿港舉辦，而全台最大的彰濱工業區就位在鹿港，工業區內有許多優質企業主，今天果然吸引了人潮滾滾。
勞工處長吳蘭梅表示，今年將辦理4場大型就業博覽會，第2場次將於5月20日在員林國小舉行，帶領轉職求才的大夥一同預約幸福。
(中時)
關鍵字：就業博覽會
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