警破殯葬所暴力案 公務員致敬

雲林縣退休公務員協會理事長陳亮良（右五）向警方致意，由虎尾偵查隊長楊志盛（右四）代表接受。（許素惠攝）

雲林虎尾分局偵查隊偵破虎尾殯葬所暴力案，將相關暴力成員提報治平對象，雲林縣公務人員協會理事長陳亮良與常務監事陳獻堂等，上午前往致贈盆景及紅包，表達對警方除暴安良的敬意。

檢警調查，殯葬業者黃賜福與兒子黃明政、黃明傑長期霸占虎尾殯葬所小靈堂，去年初還將前所長陳獻堂打成腦震盪，集團成員周俊賢年初二更公然在殯葬所辦公室開槍，成員亦常到KTV、小吃部白吃白喝、 勒索保護費，黃氏父子及周嫌等人被檢肅到案，訊後依組織犯罪等罪嫌送辦。

(中時)