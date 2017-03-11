延管完工自來水來了 中市太平區百餘戶受益
中市太平區光興路巷內因地勢高自來水延管經費龐大，經台中市府及立委何欣純等民代積極爭取，經濟部水利署補助千餘萬元，市府自編900萬元配合款，工程今年順利完工，解決長年無自來水可用的難題。市長林佳龍表示，將持續推動自來水接管，讓市民人人有自來水可用。
林佳龍今天在中市經濟發展局長呂曜志等人陪同，主持太平區光興路1266巷自來水延管完工說明會，立法委員何欣純及市議員張玉嬿、何明杰等人與會，當地居民也到場關心。
林佳龍指出，中市自來水接管率已從103年底的94.02％，提升至去年底95.63％，成長高達1.61％，在六都中提升幅度最高；近2年內，市府已爭取中央經費達4億5000萬元，同時自行編列預算2億2000萬元，完成至少110公里自來水幹管，嘉惠3500戶以上住戶。
立委何欣純表示，在各方爭取下，終於獲得經濟部水利署補助工程費1400多萬元，市府也編列路修費900萬元配合款，讓光興路1266巷住戶有自來水可使用，希望中央、地方持續攜手合作，建設太平區。
當地興隆里長賴玉敏表示，光興路1266巷因地勢高等問題，平均每戶自來水延管等相關費用高達30多萬元，感謝中央及地方政府支持補助，解決民眾長年無自來水窘境。
(中時)
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