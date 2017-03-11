北韓邊境 吉林延邊曾是肉食恐龍出沒地

中外古生物學者聯合宣布，在中國大陸吉林省延邊朝鮮族自治州發現了恐龍足跡群，從眾多足跡顯示，延邊地區曾是肉食性恐龍經常出沒的區域。

新華社和騰訊新聞報導，這為研究中國大陸乃至東北亞白堊紀恐龍動物群的分布以及多樣性有重要意義。

中國地質大學（北京）副教授邢立達、美國科羅拉多大學足跡博物館館長及教授馬丁．洛克利、南韓晉州國立教育大學科學教育部教授金景洙和南韓國家文化遺產研究所科學保護部主任林鍾共同署名，在英國權威學術雜誌「白堊紀研究」（Cretaceous Research）發表文章，描述這批珍貴的標本。

邢立達表示，化石點位於延邊州龍井市銅佛寺鎮山郊公路一側，約20年前曾率先被日本學者發現，但當時做的研究相對簡單。

邢立達表示，這次用兩年多的時間展開新探索，發現大量新的足跡。此次發現巨大的鴨嘴龍類足跡，完整尺寸推測可達55公分，造跡者恐龍體長能達7公尺以上，是非常大型的恐龍。

學者研究後認為，與這些大型鴨嘴龍類恐龍生活在一起的還有兇猛的肉食性恐龍。這些肉食性恐龍足跡大小差別較大，最大的足跡可達43公分，最小的只有21公分，前者造跡者的體型推斷為約5至6公尺，後者造跡者的體型為前者的一半。

所有這些足跡摻雜在一起，顯得非常雜亂。這表明延邊地區曾是肉食性恐龍經常出沒的區域。

研究團隊認為，此次在延邊的恐龍足跡發現不僅為復原這個地區恐龍時代的面貌有很大的幫助，而且促進不同區域恐龍動物群之間的對比。

研究團隊還推斷說，在距今1億年前的白堊紀，發現恐龍足跡的區域很可能是一片湖泊的淺水邊緣，大量恐龍曾在那裡戲水、捕食。

去年5月，延邊州首府延吉市帽兒山東北坡山上，就曾發現白堊紀中期古生物化石。

邢立達指出，延吉和龍井這兩個化石點的地層不一樣，但都屬於白堊紀，兩者應該有某種程度的關聯。這也將是下一步工作的重點。1060311

(中央社)