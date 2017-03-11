駐日代表謝長廷出席311震災追悼式
駐日代表謝長廷今天在東京出席日本政府主辦的「東日本大震災6週年追悼式」，向罹難者及家屬致意。會後他表示，台日有重大災害時都在第一時間相助，成為跨國合作的典範。
日本政府今天下午2時40分（台灣時間1時40分）在東京「國立劇場」舉行「東日本大震災6週年追悼式」，謝長廷應邀出席，向罹難者及家屬致意。
全體出席者於下午2時46分默哀1分鐘。這時間點就是6年前這場芮氏規模9.0大地震發生的時間。
追悼式上，日本首相安倍晉三、日本皇室二皇子秋篠宮文仁親王致詞。接著，由眾議院議長大島理森、參議院議長伊達忠一、最高裁判所長官寺田逸郎及來自311大地震重災區岩手、宮城、福島這3縣的3名罹難者家屬代表致詞。
安倍致詞時表示，震災經歷6年，重建有進展。基礎設施的復原幾已完成，住宅的重建、產業的再生也一步步有進展。福島陸續解除避難指示（疏散令）等，重建工程逐漸進入新階段。
安倍說，政府上下會團結一致，打造能強力抗災的強韌國家。
追悼式後，謝長廷表示，台灣與日本都屬天然災害頻發之地，近年重大災害發生時，都在第一時間相互救助及彼此關懷，成為跨國合作之典範。期盼透過雙方經驗及資訊交流，建立更為穩固的防災合作體系，強化整體抗災能力。1060311
(中央社)
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