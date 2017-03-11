朴槿惠大受打擊 閉門獨處平復心情
南韓憲法法院於3月10日已8比0全員表決通過對於總統朴槿惠的彈劾案，朝鮮日報報導，朴槿惠應該受到很大衝擊。
根據中央社引述韓聯社報導，憲法法院以全員贊成決定罷免朴槿惠總統後，朴槿惠受到巨大精神衝擊，需要時間來平復自己的心情，因此今（11）日繼續在青瓦台官邸獨處，也不願意會客。
原本青瓦台幕僚和朴槿惠總統律師團之前堅定相信，一定有一部分憲法法院的法官會駁回彈劾案，但沒想到全盤皆輸。
報導指出，積極反對彈劾的自由韓國黨國會議員趙源震為了安慰朴槿惠，昨（10）日下午來到青瓦台，但朴槿惠不願會面，從這一點就可以推測出朴槿惠的心理狀態。
南韓憲法法院昨天宣判彈劾成立並罷免總統後，朴槿惠僅在官邸會晤了青瓦台秘書室長韓光玉等幕僚，但她僅表示「我無話可說」，保持沉默，似乎表示「對彈劾決定表達不滿。」
朴槿惠自去年12月9日南韓國會通過彈劾案後，實際上一直在青瓦台官邸處於幽閉狀態。現在又繼續獨處，閉門謝客，讓外界擔心朴槿惠現在的精神狀態。
(中時電子報)
關鍵字：朴槿惠
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