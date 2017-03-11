遠東乳瑪琳事件 竹縣衛生局啟動稽查

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新竹縣衛生局11日查核轄內4家下游業者相關產品，初步查無不法。（陳育賢攝）

針對遠東油脂工廠的乳瑪琳事件，新竹縣衛生局11日立即啟動稽查機制，查核轄內4家下游業者相關產品，其中兩家為食品添加物業者，但適逢假日並未營業，1家為烘焙業者，已1年多未向遠東油脂工廠進貨，故無任何庫存原料；另1家為早餐業者批發，目前為止查無不法。為保障民眾食品安全，衛生局將持續抽驗市面相關油脂製品。

(中時)