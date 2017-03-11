讓利換中止薩德？!學者：川習會恐上演「薩德交易」 大陸買單代價太高
南韓總統朴槿惠遭彈劾下台，美國加快部署薩德腳步，傳出川習會最快四月舉行，中美談判桌上可能進行「薩德交易」？中視新聞台今（11）日晚間十點，推出最新國際時事評論節目《放眼天下》，節目來賓經濟學家馬凱教授分析，薩德恐成川習會的談判籌碼，要觀察的是：習近平會不會選擇讓利給川普，換取中止薩德入韓？！只是這樣大陸買單的代價恐怕太高。
本集《放眼天下》請到經濟學家馬凱教授 、文大政治系特聘講座教授陳一新、政大國關中心教授湯紹成、實踐大學副教授賴岳謙等重量級專家學者，深入淺出剖析當前局勢。
針對疑遭金正恩毒殺的金正男之子，金韓松突然在YouTube公開露面，傳聞過境台灣，甚至有一說金韓松人在台灣！？陳一新教授直言「台灣政府做得不夠到位」，「有的話死不承認！沒有的話，當然更要控告千里馬民防」，才能避免金正恩誤會對台灣發動攻擊。
另外，戰略專家賴岳謙在中共兩會後對習近平有獨到的觀察，他認為「習近平激似蔣經國」，尤其近來涉台兩大智庫人事佈局，更可以看出習近平有蔣經國的影子；而薩德背後是美中角力，學者湯紹成則是提醒小英政府，大陸的戰略是讓台灣「自我枯竭」．
更多精彩國際時事評論，請鎖定每週六晚間十點，中視新聞台《放眼天下》。
(中時電子報)
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