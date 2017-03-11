再傳軍士官涉毒趴 綠委要求國防部說明

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傳出海軍中士及下士遭高雄警方查獲涉及毒品，民進黨立委蔡適應表示，清泉崗案尚未完成調查，又有2名軍人在毒party現場被查獲，國防部應重視此案，儘快展開內部調查並對外說明。

蔡適應國會辦公室指出，海軍戰鬥系統工廠李姓中士及海軍通信隊黃姓下士，於106年3月11日02時前往高雄市太子酒店包廂內，與2名酒店女子開毒品Party（派對），遭高雄市警局鳳山分局查獲，現場查扣三級毒品愷他命、研磨盤等證物，全案依違反《毒品違害防制條例》偵報辦。

蔡適應表示，清泉崗案尚未完成調查，又有兩名軍人在毒party現場被查獲，國防部應重視此案，尤其是這兩個單位的反毒作為，儘快展開內部調查並對外說明。

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(旺報)