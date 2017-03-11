UBA》從瘦猴變壯漢 台師大李漢昇勇闖對岸甲B聯賽

台師大李漢昇即將前往對岸挑戰。（葉士弘攝）

台師大李漢昇是陣中重要的控球後衛，畢業於泰山高中的他，高一時瘦小身材，還被學長取笑綽號「瘦猴」，但不服輸的他，高中三年與大學四年不斷苦練，就算大學一度遭遇禁賽風波，他從未放棄，如今他身材壯碩許多，對抗性更明顯提升，更將在今年UBA聯賽後，挑戰中國大陸NBL職業聯賽。

台師大近年來經常到對岸進行交流，累積不少人脈，校方樂意將校內優秀球員推向中國大陸發展，李漢昇成為全隊第一人，他去年先獲得北京雄鹿隊青睞，但今年則是獲得湖南勇勝隊邀請，原本只是去試訓，卻臨時被球隊安排體測，他靠著過去苦練累積的底子，不但順利過關，更獲得球隊肯定，有望今年進軍NBL。

「以前聽過CBA、甲B聯賽，真的沒想到自己竟然有一天真的能去挑戰。」李漢昇表示，去了對岸參與訓練，才發現強度與對抗性真的很高，他拿出過去從「瘦猴」變「壯漢」的決心，「球隊希望我再練壯一些，我也必須繼續努力。」

台師大努力為球員打造舞台，教練陳子威儘管即將離隊，仍費心為李漢昇安排機會，他說：「漢昇的特質很適合去挑戰，因為他從小從台南北上，無論是自律或生活管理都很不錯，融入球隊與適應環境的能力很強。」他強調，台師大未來會持續為球員尋找機會。

從泰山高中開始就一直是同學也是隊友的張銘峰，則為李漢昇送上祝福，他說：「漢昇從以前就是非常積極，自我要求很高的人，我相信他去大陸應該很好，這個機會是他自己努力來的。」張銘峰即將投入SBL選秀，對於老同學挑戰對岸，他沒有失落，「我們各自有各自的路要走，我也會努力爭取被看到的機會。」

本周三晚間才返回台灣的李漢昇，本階段UBA獲得陳子威安排休息，他感謝教練安排外，更加足馬力做好準備，他說：「下周的最後階段比賽，我會做好準備。」他一方面要為台師大拚冠軍，又是台師大第一人，「壓力與責任都很大，但我會努力，希望讓學弟都能往這個目標前進。」

(中時電子報)