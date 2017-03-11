退伍軍人抗議 國防部：軍人年金分開處理

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台灣退伍軍人到國防部抗議。（陳怡誠攝）

針對「台灣退伍軍人權益保障協會」至國防部遞交陳情書一事，國防部表示，基於維護退役袍澤及遺族福祉與現役官兵權益，積極在年改會爭取軍人年金應單獨處理，已獲蔡英文總統及多數委員支持。

國防部強調，因軍人服役性質特殊，對於退役袍澤在役期間戮力戰訓本務，捍衛國家安全的辛勞與奉獻，國防部同仁都能感同身受。

國防部也承諾，期間持續與退輔會、退伍軍人團體意見交流，蒐整有關軍人年金改革各項建言。

國防部表示，尊重協會陳情訴求，本部最瞭解軍人服役特性及對國家之付出與貢獻，有關軍人年金改革規劃，刻正研議及協商各種可行方案，會積極爭取退役袍澤、遺族權益及現役官兵福利。籲請退役袍澤冷靜與理性面對，切勿聽信不實訊息。

國防部表示，請袍澤們本於愛國家、愛國軍之初衷，繼續支持國防部，此時我們應團結一致，以利本部年金改革最後階段研議。

(中時)