美颳強力怪風 4歲女童瞬間180度甩飛

真的不是在拍災難片！俄亥俄州一名4歲女童回到家後興沖沖跑去開門，她握住門把、打開門時，突然颳來一陣強力怪風，女童瞬間被180度甩飛，幸好她緊緊抓住門，保住小命。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，監視器拍下的畫面顯示，女童麥迪遜．賈德納（Madison Gardner）跑去開住家前門，她一手拿著手機，另一手抓住門把門打開，說時遲那時快，這時突然颳來一陣強風，將門甩開，麥迪遜大喊媽咪，小小身軀則被盪在半空中，好在她一手緊抓門把，一手緊抓門，安然無恙。

麥迪遜的媽媽布瑞特尼．賈德納（Brittany Gardner）說，她看見女兒「卡在牆板和玻璃門中間，我得去把她抱下來」。

布瑞特尼說，女兒本來覺得有點窘，後來看見監視器畫面也覺得好笑。

賈德納夫婦將這段影片放上臉書，還配上法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）的歌曲「和我一起飛」（Come Fly with Me）。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這段影片在網路爆紅，至今點閱次數已超過12萬4000次。（譯者：中央社蔡佳伶）1060311

(中央社)