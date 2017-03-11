手沖咖啡請街友 她用行動溫暖人心

「當流浪者接受咖啡，等於接受我這個人」。拖著木造活動咖啡吧檯，四處手沖咖啡給街友喝的南藝大女學生范馨文，成功卸下街友心防，也留下他們的一段故事。

今天在台南市玉井區德蘭啟智中心的29周年慶義賣園遊會中，留著半頭金髮的范馨文正在手沖咖啡，她的隨身設備很簡單，只有1個木造的活動行李箱，行李箱上有浮世繪圖和大小不等的簽名，很特別，也很顯眼。

原來，范馨文只是在偶然中到德蘭義賣，事實上，她正發起「喝我咖啡 Hold My Cafe」活動，近半年從南到北手沖咖啡給街友喝，打開對方的心門，以咖啡療癒人心。

正在國立台南藝術大學材質創作與設計學系就讀的范馨文，大一時因車禍脊椎手術無法行走，住院半年復健，擔憂能否再站起來，又看到父母為她憂心，內心徬惶不安，逐漸自我封閉，因表哥沖了1杯咖啡給她喝，讓她感到溫暖，也受到衝擊。

因此，范馨文下了決心，要為別人煮一杯有溫度的咖啡，她先花2年多時間學煮手沖咖啡，再打造1個木造活動行李箱，行李箱一展開，就是吧檯，范馨文就站在吧檯前直接手沖咖啡。

去年冬天，范馨文拉著她的活動吧檯，踏上她的手沖咖啡旅程，從台南火車站到台北龍山寺各地，對象是她口中的「流浪者（街友）」。

想讓街友喝陌生人煮的咖啡是件難事，有些街友更沒看過咖啡豆，沒喝過咖啡，這個過程是曲折的，更要有說服力，但范馨文還是讓上百人喝了她的手沖咖啡，留下一些街友的簽名和故事，活動吧檯的浮世繪圖案，就是1名流浪刺青師父的作品。

「有人直接用嘴巴咬咖啡豆，也有人用怪異眼光看她」，提起請街友喝咖啡的有趣過程，范馨文笑著說，煮1杯咖啡要花半小時，她會在這段時間和對方閒聊，1杯咖啡就等於1個故事，一段陪伴。

范馨文用行動實踐她的想法，也獲得旁人支持，不只有人送她咖啡豆，更有街友主動幫她磨豆子。她說，手沖咖啡的旅程，她還要走下去。1060311

(中央社)