詹啟賢拜會林啟賢 盼獲地方基層支持
國民黨主席參選人詹啟賢今天到新竹縣竹北市，拜會同名的國民黨籍的竹北市代表會主席林啟賢，分享參選理念與政見，盼獲地方基層支持。
「啟賢會啟賢」，詹啟賢近日勤跑基層，傾聽地方國民黨員們的聲音，同時也透過機會，發表參選理念與政見，積極為自己拉票。
詹啟賢今天走訪新竹縣，上午先是參加新竹縣詹姓宗親會會員大會暨就業宣導活動，與來自全國詹姓宗親總會及分會理事長、代表等上百人分享自己生平，並強調自己是最合適的主席人選，希望有投票資格的宗親們能夠相挺。
下午，他則到竹北拜會與他同名且同是國民黨籍的竹北市代表會主席林啟賢，兩人相互問好，不過卻像呼喊自己名字，讓兩人同感有趣。竹北市長何淦銘也到場迎接，相談甚歡。
詹啟賢表示，近期他勤走各縣市，發現國民黨地方基層的氣氛比中央黨部還要熱絡，回想去年的總統大選，國民黨不僅在總統選舉慘輸，連多個藍營執政多年的「鐵票倉」也都意外打敗仗，對此他有一番看法。
他認為，國民黨在地方基層的候選人其實都很有能力，但當時民進黨在黨主席蔡英文的帶領下，氣勢不斷高漲，反觀國民黨的氣勢不但沒有提升，甚至無法整合凝聚力，反而成為地方候選人的包袱。
詹啟賢說，國民黨目前情勢低迷，需要有人帶領、穩住陣腳，他有使命感，決定挺身而出，並認為自己沒有派系、沒有包袱，能夠真正整合國民黨，是最合適的黨主席人選，盼把氣勢拉起來。至於與他同名的林啟賢表示會力挺，高呼「啟賢一定要挺啟賢」。1060311
(中央社)
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