陸部長：台青反映 在陸創業融資較困難
中國大陸科技部長萬鋼今天說，台灣青年在中國大陸創業，遭遇的困難多在融資、市場、創業輔導等方面。而當地各個大眾創業空間的創辦者，也正給台灣青年很多支持。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行記者會，邀請萬鋼出席。他在回答台灣媒體提問時，作上述表示。
萬鋼說，越來越多的台灣青年活躍在中國大陸創新創業的舞台上。2016年他考察「大眾創業、萬眾創新」措施不下10次，在廣東、福建、上海、北京、成都等地，都看到了台灣青年的創新創業團隊。
萬鋼表示，這些台灣青年已融入中國大陸青年的創新隊伍。他也經常詢問這些台灣青年曾碰到什麼困難？根據回答，困難基本上是融資、市場、創業輔導等方面。而中國大陸各個大眾創業空間的創辦者，正給台灣青年很多的支持。
此外，媒體也詢問萬鋼，如何看待許多台灣高科技企業擔心中國大陸對智慧財產權及專利的保護不夠。萬鋼則宣稱，大陸的授予專利、申請專利數量已「走在世界的前列」。「更多的專利正在被創造出來，創造專利的人會更加珍惜專利」，「會更加尊重知識產權」。1060311
(中央社)
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