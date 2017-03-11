想要長壽健康？醫師：樂觀寬心是關鍵
根據大陸醫師的觀察，心寬與長壽有一定關連。
生命時報今天報導，樂觀是大陸百歲老人唯一共性。比如，湖南麻陽苗族自治縣的百歲老人有46位，長壽者比例居該省之冠。
報導引述麻陽長壽辦主任馮本文說，長壽老人會營造長壽氛圍；苗家長者能歌善舞，經常聊著聊著就唱起歌來。
他說，唱山歌能抒發情緒，想說的話配合曲調說出口，是一種獨特的情緒表達方式。
報導又舉例指出，成都市老齡委曾對全市720名百歲老人進行調查，其中89.17%都是樂天派，心態好是他們的唯一共性。
另外，華西醫院老年醫學中心副主任甘華田的調查發現，百歲老人大都家庭和睦，性格豁達。
報導又引述中國醫科大學航空總醫院心身醫學科主任喻小念說，國內外諸多研究發現，樂觀的性格確實對健康長壽有益處。
北京電力醫院腫瘤科主任劉京平也說，很多百歲老人從不忌口，想吃就吃，看淡生死，不懼疾病，活得自在。
他認為，這種樂觀的心態最有助於對抗疾病，特別是癌症。
據報導，上海市腫瘤研究所的研究指出，良性精神刺激可能改變癌細胞的代謝，同時影響免疫系統。
報導引述喻小念說，變成樂天派，讓長壽不再是夢想，其實很簡單。
第一， 多跟樂觀的人在一起，積極的情緒能夠「傳染」；和那些一點小事就感到幸福滿滿的人相處，日子久了，你也會覺得生活很美好。
第二， 減少腦子裡的消極想法。每個人從小到大要經歷很多事，接受很多人的評價，慢慢給思想綁上很多道「鏈條」。1060311
(中央社)
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